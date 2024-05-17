В кремовом бикини на фоне яхты: американская звезда реалити похвасталась плоским животом и сексуальной грудью

Эмма Эрнан показала фото с отдыха на частном острове.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась с подписчиками в Instagram пикантными снимками с отдыха.

Блондинка соблазнительно позировала на фоне яхты в кремовом рельефном бикини на завязках, демонстрируя плоский живот и сексуальную грудь. Она выглядела идеально.

Эмма Эрнан/Instagram

Свой пляжный лук Эрнан дополнила волнистой укладкой, солнцезащитными очками в коричнево-бежевой оправе и с серьгами-кольцами.

Эмма Эрнан/Instagram

"Проснулась на частном острове", – подписала фото Эмма.

Напомним, Эмма Эрнан продемонстрировала нежный лук в лавандовом костюме с цветочными аппликациями.

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