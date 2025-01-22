В кремовом пальто и красных брюках с лампасами: Аманда Холден в стильном луке попала под прицел папарацци

53-летняя британская радиоведущая любит экспериментировать со своим стилем.
Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.
Звезда выглядела стильно в водолазке цвета слоновой кости с высокой горловиной, белой укороченной жилетке с одной пуговицей и спортивных красных широких брюках с белыми лампасами.
На плечи Холден накинула кремовое пальто и обула белые остроносые туфли-лодочки. В руке она несла белую сумочку с ручками-цепочками.
Волосы Аманда собрала в небрежный хвост, сделала молочный маникюр и надела на лицо солнцезащитные очки.
Напомним, ранее Аманда Холден в сером свитере и без бюстгальтера блеснула сосками.
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