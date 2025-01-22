В кремовом пальто и красных брюках с лампасами: Аманда Холден в стильном луке попала под прицел папарацци

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Звезда выглядела стильно в водолазке цвета слоновой кости с высокой горловиной, белой укороченной жилетке с одной пуговицей и спортивных красных широких брюках с белыми лампасами.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

На плечи Холден накинула кремовое пальто и обула белые остроносые туфли-лодочки. В руке она несла белую сумочку с ручками-цепочками.

Волосы Аманда собрала в небрежный хвост, сделала молочный маникюр и надела на лицо солнцезащитные очки.

Напомним, ранее Аманда Холден в сером свитере и без бюстгальтера блеснула сосками.

Читайте также:

Аманда Холден в платьях без бюстгальтера (11 фото)