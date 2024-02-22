В кремовом пальто и мини-юбке: Жасмин Тукс на Неделе моды в Милане

33-летняя экс-"ангел" Victoria’s Secret Жасмин Тукс приехала в Милан на Неделю моды.
Модель посетила показ Max Mara во время Недели моды в Милане. Перед камерами фотографов Тукс появилась в кремовой мини-юбке с карманами, белой майке и длинном меховом пальто, а также обула молочные туфли-лодочки из замши.
Жасмин распустила длинные волосы, сделала легкий макияж в теплых оттенках и надела золотые серьги.
В Милан на Неделю моды также приехала жена Джастина Тимберлейка - актриса Джессика Бил. Она попала под прицел фотографов, когда выходила из отеля, в котором остановилась.
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