В кремовом пальто и мини-юбке: Жасмин Тукс на Неделе моды в Милане

Модель посетила показ Max Mara во время Недели моды в Милане. Перед камерами фотографов Тукс появилась в кремовой мини-юбке с карманами, белой майке и длинном меховом пальто, а также обула молочные туфли-лодочки из замши.

Жасмин распустила длинные волосы, сделала легкий макияж в теплых оттенках и надела золотые серьги.

Жасмин Тукс / Фото: Getty Images

В Милан на Неделю моды также приехала жена Джастина Тимберлейка - актриса Джессика Бил. Она попала под прицел фотографов, когда выходила из отеля, в котором остановилась.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

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