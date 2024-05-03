В кремовом платье и без бюстгальтера: 50-летняя Кейт Мосс сверкнула сосками на благотворительном вечере

Модель выбрала для своего выхода закрытый наряд с пикантным акцентом.

Кейт Мосс стала гостьей благотворительного гала-вечера короля Чарльза III The King's Trust 2024 в Нью-Йорке.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Там супермодель появилась в белом шелковом платье макси с пуговицами на рукавах, которое дополнила черным шелковым поясом. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски. Платье Кейт скомбинировала с черными босоножками на шпильках.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Мосс сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с дымчатыми тенями, черные маникюр и педикюр. Лук знаменитость завершила роскошными украшениями от A La Vieille Russie.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Читайте также: