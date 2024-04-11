В кремовом платье и украшениях Tiffany: Рози Хантингтон-Уайтли на выставке в Японии

36-летняя Рози Хантингтон-Уайтли в кремовом платье без рукавов приехала в четверг на открытие новой выставки Tiffany & Co Tiffany Wonder в столице Японии. Мероприятие проходило в галерее TOKYO NODE.

Рози блистала в кремовом платье без рукавов, с высоким воротником и с плиссированным подолом, дополнив образ серьгами Tiffany & Co и брошью на груди. Длинные волосы Рози были собраны в высокий конский хвост, она сделала насыщенный макияж, подчеркнув глаза блестящими тенями и нанесла яркую помаду на губы. У модели был светлый маникюр, а на пальце сверкало кольцо.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как Рози Хантингтон-Уайтли почти голая появилась на вечеринке Dolce & Gabbana в платье-пеньюаре. У модели роскошная фигура после рождения двоих детей.

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