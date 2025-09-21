- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
В кремовом платье с кружевом: Оксана Пекун в нежном образе презентовала новую песню о любви
Новая композиция народной артистки Украины получилась эмоциональной и чувственной.
Оксана Пекун презентовала свою новую эмоциональную песню о любви "Зозуле" и красивый клип на нее.
""Зозуля" - это искренняя и эмоциональная история о любви, которая одновременно дарит крылья и оставляет горький привкус. В ней - женская исповедь, обращение к птичке-кукушке как к символу судьбы и надежды. Найдется ли счастье там, за краем? Можно ли убежать от плена чувств? В этих строках - вопросы, которые близки каждому из нас", - поделилась народная артистка.
В видео Оксана продемонстрировала нежный образ. На ней было платье макси кремового цвета с открытой линией плеч и кружевными рюшами. Аутфит певица дополнила стильной прической, макияжем с акцентом на глазах и серьгами-кольцами.