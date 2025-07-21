В кремовом платье с платками и обнаженной спиной: Надя Дорофеева в кокетливом луке выступила на гала-вечере в Лондоне

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

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Надя Дорофеева выступила на Business & Charity Gala Dinner в Лондоне. Мероприятие состоялось в преддверии боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

«Вечер, объединивший людей из разных уголков мира ради одной цели — поддержать Украину и нашего невероятного чемпиона @usykaa и его @usyk.foundation. Это был вечер о силе. О единстве. О вере, которая держит всех украинцев уже больше трех лет», — написала артистка в посте.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

На ивенте Надя продемонстрировала красивый кокетливый образ. На ней было длинное шелковое платье кремового оттенка от украинского бренда MY THEATRE by Dariia Bila. Наряд имел тонкие бретельки, V-образный вырез, обнаженную спину и был украшен 44 шелковыми платками с вышитыми монограммой и алфавитом.

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Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Стоимость платья на сайте составляет 125 тысяч гривен.

Аутфит певица дополнила вечерним макияжем и прической с локонами и пучком.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой