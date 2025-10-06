- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
В кремовом платье-жакете и на шпильках: Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стройные ноги в Париже
38-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret в нежном мини вышла в свет.
Папарацци запечатлели Рози Хантингтон-Уайтли, когда она шла на вечеринку бренда Wardrobe.NYC, которая состоялась в рамках Недели моды в Париже.
Для своего выхода супермодель выбрала кремовое двубортное платье-жакет приталенного силуэта, которое подчеркнуло ее тонкую талию и стройные ноги.
Аутфит Рози дополнила белыми туфлями на шпильках и клатчем в тон. У нее была укладка с локонами, нежный макияж и молочный маникюр.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала пикантные снимки, на которых она позировала в кружевном нижнем белье.