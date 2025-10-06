ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

В кремовом платье-жакете и на шпильках: Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стройные ноги в Париже

38-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret в нежном мини вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Папарацци запечатлели Рози Хантингтон-Уайтли, когда она шла на вечеринку бренда Wardrobe.NYC, которая состоялась в рамках Недели моды в Париже.

Для своего выхода супермодель выбрала кремовое двубортное платье-жакет приталенного силуэта, которое подчеркнуло ее тонкую талию и стройные ноги.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Аутфит Рози дополнила белыми туфлями на шпильках и клатчем в тон. У нее была укладка с локонами, нежный макияж и молочный маникюр.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала пикантные снимки, на которых она позировала в кружевном нижнем белье.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie