В кремовом платье-жакете и на шпильках: Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала стройные ноги в Париже

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Папарацци запечатлели Рози Хантингтон-Уайтли, когда она шла на вечеринку бренда Wardrobe.NYC, которая состоялась в рамках Недели моды в Париже.

Для своего выхода супермодель выбрала кремовое двубортное платье-жакет приталенного силуэта, которое подчеркнуло ее тонкую талию и стройные ноги.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Аутфит Рози дополнила белыми туфлями на шпильках и клатчем в тон. У нее была укладка с локонами, нежный макияж и молочный маникюр.

