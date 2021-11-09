В кричащем мини: Эмили Ратажковски продемонстрировала два стильных лука

Вчера на улицах Нью-Йорка 30-летняя модель и актриса Эмили Ратажковски продемонстрировала несколько стильных образов.

Сегодня, во вторник, 9 ноября, знаменитость готовится выпустить свой литературный дебют – книгу "Мое тело". В понедельник Ратажковски приезжала в студию CBS в Нью-Йорке, чтобы рассказать об этом.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Эмили Ратажковски / Getty Images

Поклонники увидели звезду в четырех разных образах. Сначала она была в белой водолазке с юбкой миди цвета овсянки и кожаными бежевыми сапогами. Потом переоделась в рубашку из денима и джинсы. И наконец надела красную мини-юбку на запах из кожи, которую сочетала с белым трикотажным джемпером на замке и высокими кожаными сапогами.

Эмили Ратажковски / Getty Images

А после предстала перед камерами в еще одном луке – песочном брючном костюме с удлиненным жакетом оверсайз, широкими брюками, полосатой рубашкой и в водолазке цвета марсала. Аутфит звезда сочетала с обувью в тон.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Напомним, ранее Ратажковски показала в Instagram, как она выглядела в 13 лет.

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