В крохотном бикини и на шпильках: эффектная блондинка соблазнительно похвасталась сексуальной фигурой

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон опубликовала в Instagram пикантное фото из отпуска, по которому она очень скучает.

Красавица соблазнительно позировала у бассейна на территории виллы, демонстрируя сексуальную фигуру. На ней было бледно-розовое бикини и босоножки с камнями на шпильках. Хенсон одной рукой держалась за белокурые волосы, которые уложила в красивые локоны.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

"Скучаю по Марбелье", — подписала фотографию Меган.

Напомним, британская звезда реалити Оливия Хокинс продемонстрировала безупречную фигуру в купальнике лаймового оттенка.

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