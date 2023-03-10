В крокодильем мини-платье и на высоком каблуке: Энн Хэтэуэй в эффектном луке продемонстрировала стройные ноги

40-летняя актриса выглядит великолепно.
Энн Хэтэуэй стала гостьей показа бренда Versace осень-зима 2023-2024, состоявшегося в Западном Голливуде, Калифорния.
Актриса предстала перед фотокамерами в образе total black от этого бренда. Она надела короткое платье из крокодиловой кожи, у которого были бретельки, похожие на ручки сумки. Наряд прекрасно подчеркнул тонкую талию и стройные ноги звезды.
Энн дополнила аутфит капроновыми колготами и ботильонами на высокой платформе и каблуке.
Хэтэуэй распустила волосы, на лицо надела стильные очки, шею украсила бриллиантовым колье, уши – серьгами-кольцами, а руку – браслетом с бриллиантами.
Небольшая черная сумка с золотой фурнитурой завершила лук Энн.
Напомним, показ также посетила Деми Мур, которая была в компании своей беременной дочери. Они тоже выбрали стильные образы во всем черном.
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