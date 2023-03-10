В крокодильем мини-платье и на высоком каблуке: Энн Хэтэуэй в эффектном луке продемонстрировала стройные ноги

Энн Хэтэуэй стала гостьей показа бренда Versace осень-зима 2023-2024, состоявшегося в Западном Голливуде, Калифорния.

Актриса предстала перед фотокамерами в образе total black от этого бренда. Она надела короткое платье из крокодиловой кожи, у которого были бретельки, похожие на ручки сумки. Наряд прекрасно подчеркнул тонкую талию и стройные ноги звезды.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Энн дополнила аутфит капроновыми колготами и ботильонами на высокой платформе и каблуке.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Хэтэуэй распустила волосы, на лицо надела стильные очки, шею украсила бриллиантовым колье, уши – серьгами-кольцами, а руку – браслетом с бриллиантами.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Небольшая черная сумка с золотой фурнитурой завершила лук Энн.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Напомним, показ также посетила Деми Мур, которая была в компании своей беременной дочери. Они тоже выбрали стильные образы во всем черном.

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