В крокодильем пальто и кожаном платье с привлекательным декольте: эффектный выход звезды реалити

Челси Лазкани с ног до головы в коже попала под прицел папарацци.
Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани – попала в объективы папарацци на съемочной площадке проекта в Лос-Анджелесе.
Она выглядела привлекательно в образе total black. На Челси было кожаное платье миди с откровенным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную грудь. Сверху она надела кожаное пальто с крокодиловым принтом, мехом и крокодильим поясом, который завязала на талии.
Лук красавица дополнила черными лакированными мюлями на высоких шпильках. Лазкани сделала прическу с локонами, макияж с накладными длинными ресницами, длинный французский маникюр и белый педикюр. Уши звезда украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями.
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