- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 1 мин
В крокодильих слингбэках и платье с принтом деревьев: Хелен Миррен в стильном образе снялась в фотосессии
80-летняя актриса с коллегами занимается промотуром нового фильма.
Хелен Миррен вместе со своими коллегами приняла участие в фотосессии, которая состоялась в рамках промотура криминальной комедии "Клуб убийц по четвергам" (The Thursday Murder Club). Съемки состоялись в Британской библиотеке в Лондоне.
Миррен выбрала для такого случая стильный образ. На ней было красивое синее платье миди с белым принтом деревьев. Наряд имел воротник, длинные рукава с манжетами, тонкий пояс-шнурок на талии и полоски спереди по всей длине до подола.
Аутфит Хелен дополнила голубыми слингбэками с крокодильим тиснением и на каблуках. У нее была аккуратная укладка и нежный макияж. Уши звезда украсила белыми серьгами-цветами с жемчужинами, а на руке сияло кольцо с крупными камнем.
Напомним, фильм "Клуб убийц по четвергам" выйдет 28 августа на стриминговой платформе Netflix.