В крокодильих слингбэках и платье с принтом деревьев: Хелен Миррен в стильном образе снялась в фотосессии

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен вместе со своими коллегами приняла участие в фотосессии, которая состоялась в рамках промотура криминальной комедии "Клуб убийц по четвергам" (The Thursday Murder Club). Съемки состоялись в Британской библиотеке в Лондоне.

Миррен выбрала для такого случая стильный образ. На ней было красивое синее платье миди с белым принтом деревьев. Наряд имел воротник, длинные рукава с манжетами, тонкий пояс-шнурок на талии и полоски спереди по всей длине до подола.

Хелен Миррен с коллегами / © Getty Images

Аутфит Хелен дополнила голубыми слингбэками с крокодильим тиснением и на каблуках. У нее была аккуратная укладка и нежный макияж. Уши звезда украсила белыми серьгами-цветами с жемчужинами, а на руке сияло кольцо с крупными камнем.

Напомним, фильм "Клуб убийц по четвергам" выйдет 28 августа на стриминговой платформе Netflix.