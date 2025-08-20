ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
47
1 мин

В крокодильих слингбэках и платье с принтом деревьев: Хелен Миррен в стильном образе снялась в фотосессии

80-летняя актриса с коллегами занимается промотуром нового фильма.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен вместе со своими коллегами приняла участие в фотосессии, которая состоялась в рамках промотура криминальной комедии "Клуб убийц по четвергам" (The Thursday Murder Club). Съемки состоялись в Британской библиотеке в Лондоне.

Миррен выбрала для такого случая стильный образ. На ней было красивое синее платье миди с белым принтом деревьев. Наряд имел воротник, длинные рукава с манжетами, тонкий пояс-шнурок на талии и полоски спереди по всей длине до подола.

Хелен Миррен с коллегами / © Getty Images

Хелен Миррен с коллегами / © Getty Images

Аутфит Хелен дополнила голубыми слингбэками с крокодильим тиснением и на каблуках. У нее была аккуратная укладка и нежный макияж. Уши звезда украсила белыми серьгами-цветами с жемчужинами, а на руке сияло кольцо с крупными камнем.

Напомним, фильм "Клуб убийц по четвергам" выйдет 28 августа на стриминговой платформе Netflix.

