В крокодиловом наряде цвета марсала: Лили Коллинз в стильном аутфите сходила на шоу

35-летняя актриса похвасталась новым стильным луком от бренда Nina Ricci.
Папарацци сфотографировали Лили Коллинз, когда она шла по Таймс-скверу в Нью-Йорке на утреннее телевизионное шоу Good Morning America.
Актриса продемонстрировала стильный лук в наряде из крокодиловой кожи цвета марсала от бренда Nina Ricci. Он состоял из кроп-топа с V-образным вырезом и длинными рукавами и юбки-карандаш с рюшами.
Аутфит Коллинз дополнила лакированными бордовыми туфлями на шпильках.
Лук Лили завершила идеально ровным каре, нежным макияжем и нейтральным маникюром.
На шоу звезда рассказала о съемках четвертого сезона сериала "Эмили в Париже" на Netflix, в котором она играет главную роль.
Напомним, Лили Коллинз похвасталась прекрасным осенним образом в костюме трендового цвета бургунди от Nina Ricci, состоявшем из удлиненного жакета с широкими лацканами и прямых штанов.
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