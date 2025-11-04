В крокодиловом наряде и ботильонах с изогнутыми каблуками: Теяна Тейлор в стильном луке появилась в Нью-Йорке

Теяна Тейлор / © Getty Images

Папарацци подловили Теяну Тейлор в Нью-Йорке во время завершения промотура юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair), в котором она снялась вместе с Ким Кардашьян, Сарой Полсон, Наоми Уоттс и другими.

Теяна продемонстрировала стильный образ из осенней коллекции Balmain 2025 года. На ней был черный кожаный наряд с крокодильим тиснением, который состоял из топа с длинными рукавами, баски на молнии и брюк.

Аутфит Тейлор дополнила черными ботильонами на скульптурных танкетках и с изогнутыми каблуками от Thom Solo и черной сумкой Balmain на золотых ручках-цепочках.

У актрисы была прическа с наращенными длинными пышными волосами, макияж в коричневых оттенках и нюдовый маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, шею — золотой массивной цепью, а руки — золотыми кольцами.

Напомним, Теяна Тейлор на мероприятие Time100 Next в Нью-Йорке пришла в откровенном образе из коллекции прет-а-порте весна-лето 2026 от дизайнера Хайдера Акерманна для бренда Tom Ford. Ее верх был почти полностью обнажен.