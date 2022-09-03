Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В крокодиловом платье и за руку с мужем: Тина Кунаки приехала на Венецианский кинофестиваль

Дата публикации
Просмотры
567
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В крокодиловом платье и за руку с мужем: Тина Кунаки приехала на Венецианский кинофестиваль

Тина Кунаки и Венсон Кассель / Фото: Getty Images

25-летняя модель продемонстрировала на красной дорожке эффектный образ в кожаном платье.

Тина Кунаки с мужем Венсаном Касселем посетили Венецианский кинофестиваль. Они пришли на премьеру фильма "Афины". Фотографы запечатлели, как они шли по красной дорожке, держась за руки.

Для этого события модель выбрала коричневое обтягивающее асимметричное платье Alaïa из крокодиловой кожи и с разрезом. Оно прекрасно сидело на стройной фигуре Тины.

Тина Кунаки и Венсон Кассель / © Getty Images
Тина Кунаки и Венсон Кассель / Фото: Getty Images

Наряд Кунаки дополнили темными плотными колготами и экстравагантными босоножками. На шее у нее был массивный серебристый чокер. Лук девушка дополнила гладким пучком и вечерним макияжем.

Венсан был одет в светло-песочный костюм, черную рубашку поло и черные туфли. На лице у него были очки.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация