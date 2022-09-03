В крокодиловом платье и за руку с мужем: Тина Кунаки приехала на Венецианский кинофестиваль

Тина Кунаки с мужем Венсаном Касселем посетили Венецианский кинофестиваль. Они пришли на премьеру фильма "Афины". Фотографы запечатлели, как они шли по красной дорожке, держась за руки.

Для этого события модель выбрала коричневое обтягивающее асимметричное платье Alaïa из крокодиловой кожи и с разрезом. Оно прекрасно сидело на стройной фигуре Тины.

Тина Кунаки и Венсон Кассель / Фото: Getty Images

Наряд Кунаки дополнили темными плотными колготами и экстравагантными босоножками. На шее у нее был массивный серебристый чокер. Лук девушка дополнила гладким пучком и вечерним макияжем.

Венсан был одет в светло-песочный костюм, черную рубашку поло и черные туфли. На лице у него были очки.

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