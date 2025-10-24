В крокодиловом платье-пальто с откровенным декольте: Теяна Тейлор в эффектном луке позировала на ивенте

Теяна Тейлор / © Associated Press

Реклама

В Лондоне состоялась премьера юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair), который посетила американская певица и актриса Теяна Тейлор. Она сыграла в нем вместе с другими знаменитыми красавицами, которые также присутствовали на ивенте: Сарой Полсон, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс.

Теяна Тейлор, Сара Полсон, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс / © Associated Press

Теяна в этот вечер восхитила своим эффектным кожаным луком от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2025.

Теяна Тейлор / © Associated Press

На ней было крокодиловое платье-пальто с широким воротником-отворотом, откровенным декольте, корсетом с бриллиантовыми застежками, скульптурными бедрами и разрезом спереди. Обута она была в черные лакированные туфли с острым носом и на шпильках.

Реклама

Теяна Тейлор / © Associated Press

Аутфит Тейлор дополнила стильной шляпой из крокодиловой кожи, украшенной цветком с кристаллами. Артистка сделала яркий макияж с черными стрелками и красной помадой с эффектом омбре и длинный маникюр с золотым декором. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею — бриллиантовым колье, а на руках были кольца с бриллиантами.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Напомним, Теяна Тейлор на премьере сериала в Париже появилась в пикантном золотом платье Schiaparelli.