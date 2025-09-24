- Дата публикации
В крокодиловой куртке и стильных джинсах: Даша Квиткова с женихом повеселилась на концерте во Дворце спорта
Блогерша со своим возлюбленным побывала на концерте Дмитрия Монатика.
Даша Квиткова посетила масштабный концерт "Так вмієш лиш ти" MONATIK, который состоялся во Дворце спорта в Киеве. Она пришла в сопровождении своего жениха - футболиста Владимира Бражка.
Для своего появления блогер выбрала стильный образ. На ней была черная куртка с крокодильим тиснением, черное боди и серые широкие джинсы с разрезами, одну штанину которой она заправила в ботильон, а другую дополнила золотистым украшением-цепочкой с бусинами.
Лук Даша дополнила черной плетеной сумкой, золотыми цепочками с подвесками и кольцами. У нее была идеально ровная укладка, нежный макияж и нюдовый маникюр.
Во время концерта MONATIK Квиткова не сдерживала эмоций: она подпевала и подтанцовывала. А Владимир ее скромно поддерживал с места.