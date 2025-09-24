В крокодиловой куртке и стильных джинсах: Даша Квиткова с женихом повеселилась на концерте во Дворце спорта

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Даша Квиткова посетила масштабный концерт "Так вмієш лиш ти" MONATIK, который состоялся во Дворце спорта в Киеве. Она пришла в сопровождении своего жениха - футболиста Владимира Бражка.

Для своего появления блогер выбрала стильный образ. На ней была черная куртка с крокодильим тиснением, черное боди и серые широкие джинсы с разрезами, одну штанину которой она заправила в ботильон, а другую дополнила золотистым украшением-цепочкой с бусинами.

Лук Даша дополнила черной плетеной сумкой, золотыми цепочками с подвесками и кольцами. У нее была идеально ровная укладка, нежный макияж и нюдовый маникюр.

Во время концерта MONATIK Квиткова не сдерживала эмоций: она подпевала и подтанцовывала. А Владимир ее скромно поддерживал с места.