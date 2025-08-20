В крокодиловой мини-юбке и на экстремально высоких босоножках: американская модель под прицелом папарацци

Брукс Нейдер / © Getty Images

В объективы папарацци в Беверли-Хиллз попала американская модель Брукс Нейдер. Красавица продемонстрировала кокетливый лук.

На ней было черное боди, под которым отсутствовал бюстгальтер, сквозь которое она сверкала соблазнительной грудью. Верх Брук скомбинировала с черной кожаной мини-юбкой А-силуэта с крокодильим тиснением.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Аутфит Нейдер дополнила черными лакированными босоножками на экстремально высоких платформах и каблуках и с красным кожаным клатчем.

Модель сделала красивую укладку с локонами, макияж с глянцевым блеском на губах и молочный маникюр. На лицо она надела черные солнцезащитные очки, а уши украсила массивными золотыми серьгами.

Напомним, Брукс Нейдер на церемонии вручения премии ESPY 2025 в Голливуде появилась в шелковом платье макси цвета айвори в бельевом стиле.