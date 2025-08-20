- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В крокодиловой мини-юбке и на экстремально высоких босоножках: американская модель под прицелом папарацци
Брукс Нейдер в пикантном образе total black привлекла к себе внимание.
В объективы папарацци в Беверли-Хиллз попала американская модель Брукс Нейдер. Красавица продемонстрировала кокетливый лук.
На ней было черное боди, под которым отсутствовал бюстгальтер, сквозь которое она сверкала соблазнительной грудью. Верх Брук скомбинировала с черной кожаной мини-юбкой А-силуэта с крокодильим тиснением.
Аутфит Нейдер дополнила черными лакированными босоножками на экстремально высоких платформах и каблуках и с красным кожаным клатчем.
Модель сделала красивую укладку с локонами, макияж с глянцевым блеском на губах и молочный маникюр. На лицо она надела черные солнцезащитные очки, а уши украсила массивными золотыми серьгами.
Напомним, Брукс Нейдер на церемонии вручения премии ESPY 2025 в Голливуде появилась в шелковом платье макси цвета айвори в бельевом стиле.