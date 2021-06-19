В кроп-топе без белья: Дева Кассель похвасталась аутфитом

16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно ведет свою страницу в Instagram.
Дева Кассель показывает не только снимки из своих рекламных или глянцевых фотосессий, но и постит кадры из реальной жизни. Недавно девушка опубликовала фото и продемонстрировала свой летний лук. Дева предстала перед камерой в белом кроп-топе, который надела без нижнего белья и бежевых штанах на резинке. Ее кудрявые волосы были распущены, а на лице была широкая улыбка.
"Желаю вам хороших выходных", - подписала кадр юная звезда.
Напомним, ранее Дева публиковала фотографии, на которых предстала в купальнике и халате во время отдыха в Белладжо, в Италии.
Также не первый раз Дева Кассель публикует снимки, на которых запечатлена без нижнего белья.
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