В кроп-топе, джоггерах и без макияжа: Алессандра Амбросио показала, как путешествует с бойфрендом

Бразильская модель отправилась со своим возлюбленным в путешествие.
Алессандра Амбросио и Ричард Ли сели в автомобиль и уехали в Юту – штат на западе США. В своем блоге модель поделилась несколькими снимками и показала, как начиналось их путешествие.
На фото Амбросио позирует, стоя на дороге на фоне красивых скалистых гор. Одета модель в черный кроп-топ и джоггеры, а обута в удобные кроссовки.
Позже Алессандра показала фото, как они с Ричардом целуются, стоя на этой же дороге. На лице у модели солнцезащитные очки, на шее несколько украшений, а волосы заколоты маленькой заколкой.
А еще девушка сделала селфи в автомобиле. Ее парень сидит за рулем, а Але шлет воздушный поцелуй на камеру. Очки модель сняла, и видно, что в поездку звезда не стала делать макияж.
Напомним, ранее Амбросио показывала первые кадры из книги Alessandra by Stweart Shining, которая выйдет этой осенью. "200 страниц фотографий, которые мы сняли вместе за последние 20 лет!" - написала 40-летняя Амбросио. Судя по первым фото, в книге будет много пикантного.
Читайте также: С браслетом, как у Леси Никитюк: новый образ супермодели Алессандры Амбросио