В кроп-топе, джоггерах и без макияжа: Алессандра Амбросио показала, как путешествует с бойфрендом

В кроп-топе, джоггерах и без макияжа: Алессандра Амбросио показала, как путешествует с бойфрендом

Бразильская модель отправилась со своим возлюбленным в путешествие.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли сели в автомобиль и уехали в Юту – штат на западе США. В своем блоге модель поделилась несколькими снимками и показала, как начиналось их путешествие.

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

На фото Амбросио позирует, стоя на дороге на фоне красивых скалистых гор. Одета модель в черный кроп-топ и джоггеры, а обута в удобные кроссовки.

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

Позже Алессандра показала фото, как они с Ричардом целуются, стоя на этой же дороге. На лице у модели солнцезащитные очки, на шее несколько украшений, а волосы заколоты маленькой заколкой.

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

А еще девушка сделала селфи в автомобиле. Ее парень сидит за рулем, а Але шлет воздушный поцелуй на камеру. Очки модель сняла, и видно, что в поездку звезда не стала делать макияж.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Амбросио показывала первые кадры из книги Alessandra by Stweart Shining, которая выйдет этой осенью. "200 страниц фотографий, которые мы сняли вместе за последние 20 лет!" - написала 40-летняя Амбросио. Судя по первым фото, в книге будет много пикантного.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Instagram Алессандры Амбросио

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