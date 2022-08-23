В кроп-топе Fendi и эффектных брюках: Синди Бруна под прицелом папарацци

Бруна была одета в черный кроп-топ от Fendi с длинными рукавами, к которому подобрала эффектные кожаные брюки и очень интересные сапоги из денима на квадратных каблуках.

На плече у модели висела также сумка из денима на золотых ремешках-цепочках, также она была в зеркальных солнцезащитных очках. Синди собрала волосы в пучок, сделала дневной макияж и дополнила свой образ несколькими кольцами, браслетов в виде скрепок, а в руках несла мобильный телефон.

Синди Бруна / Фото: Getty Images

Синди Бруна давно не попадалась на глаза папарацци. В последний раз мы ее видели в смешном наряде с чепчиком на церемонии Fashion Awards.

Синди Бруна / Фото: Associated Press

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