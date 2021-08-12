В кроп-топе и босоножках Chanel: Жизель Оливейра позировала в лучах утреннего солнца

В кроп-топе и босоножках Chanel: Жизель Оливейра позировала в лучах утреннего солнца

Образ красотки идеален для прогулки в летний день.

Бразильская модель Жизель Оливейра опубликовала на своей странице в Instagram кадры с новой съемки на крыше. Модель позировала утром во время восхода солнца в кроп-топе от бренда Alo и в черных брюках, которые были немного расклешены к низу и имели разрезы - хит этого лета.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Образ она сочетала с удобными босоножками Chanel и довольно необычной и небрежной прической с тремя пучками.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Ранее модель, которая обосновалась в Лос-Анджелесе, показывала фото, на котором позировала в коротком бордовом топе без бретелек от Hanne Bloch, синих брюках от французского бренда Marine Serre. На плече у Жизель висела небольшая синяя сумка от Hermes с монограммой.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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