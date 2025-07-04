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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

В кроп-топе и бриджах-карго: Миа Риган отдохнула на фестивале

Модель Миа Риган попала под прицел папарацци во время фестиваля Glastonbury 2025.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Миа Риган

Миа Риган / © Getty Images

Основанный Майклом Ивисом в 1970 году, Glastonbury превратился в крупнейший музыкальный фестиваль Великобритании, привлекая более 200 000 поклонников, чтобы насладиться выступлениями на более чем 100 сценах. В 2026 году фестиваль возьмет год отдыха, запланированную паузу, чтобы дать площадке Worthy Farm время отдохнуть и восстановиться.

Бывшая девушка Ромео Бекхэма была замечена фотографами на тусовке. Она была одета в блестящий кроп-топ на оранжевых бретельках, бриджи-карго цвета хаки и обута в резиновые сапоги от Burberry. У Мии был легкий макияж, несколько браслетов на запястьях и множество колец на пальцах. Модель распустила каштановые волосы и была сосредоточена на чем-то в телефоне.

Миа Риган / © Getty Images

Миа Риган / © Getty Images

Позже, напомним, модель видели на Уимблдонской теннисном турнире в Лондоне. Миа была в белой рубашке, полосатой мини-юбке в складку и таком же жакете, а на плечи у нее был накинут нежно-розовый джемпер. Образ получился очень стильный и необычный, но в духе Риган.

Миа Риган / © Getty Images

Миа Риган / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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