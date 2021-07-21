В кроп-топе и брюках: Эшли Грэм показала подросший живот

33-летняя модель plus-size радостно делится новыми снимками и показывает, как выглядит во время второй беременности.

Относительно недавно Эшли удивила своих подписчиков, когда опубликовала фото, сделанное ее мужем Джастином Эрвином. На снимке модель запечатлена на природе, на ней рубашка, которая расстегнута. Одной рукой модель придерживает грудь, а другой - заметно округлившийся живот. В подписи к фотографии Грэм написала:

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"Прошлый год был полон крошечных сюрпризов, больших горестей, начинаний и новых историй. Я только начинаю осмысливать и отмечать, что эта следующая глава значит для нас ❤️".

Теперь Грэм показывает новые кадры. На снимках звезда позирует в топе-полоске, белых брюках в мелкий черный квадрат и шляпу, а обута в кроксы. В ушах у нее массивные золотые серьги с жемчужными камнями, и всем своим видом Грэм демонстрирует свой подросший живот.

Напомним,18 января 2020 года Эшли родила родила сына Айзека. Скоро у него появится брат или сестра. Отметим, пол своего второго ребенка пара пока не объявляла.

Эшли Грэм с сыном / Instagram Эшли Грэм

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