Тина Кароль провела экскурсию по своему загородному дому и призналась, с кем она сейчас живет

Артистка показала свои комнаты, гардероб, а также рассказала о своем любимом блюде.

На YouTube-канале Тины Кароль опубликовали видео, на котором она проводит экскурсию по своему большому загородному дому.

В ролике певица предстала в кремовом кроп-топе на застежках и с пикантным декольте и в темных спортивных брюках с белыми лампасами.

Тина Кароль/Пресс-служба

Тина Кароль/Пресс-служба

Тина рассказала, что научилась готовить и отдает предпочтение необычному блюду - соленым ягодам. Также звезда рассказала, почему собирается жить осенью в палатках, кому она оставляет послание на доске в своем доме и с кем она сейчас живет.

Тина Кароль/Пресс-служба

Тина Кароль/Пресс-служба

Тина Кароль/Пресс-служба

Тина Кароль/Пресс-служба

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Отметим, что ролик "42 вопроса Тине Кароль" вышел ранее на ее стриминговом сервисе Tina Karol Patreon (стоимость ежемесячной подписки - 3$). В рамках промокомпании своего стриминга певица опубликовала его полностью на своем YouTube.

Поп-дива стала хедлайнером Atlas Weekend. Сейчас она активно готовится к выступлению на фестивале. Кароль выступит со своим шоу 5 и 6 июля. Специально для фестиваля певица готовит ciber show. На одной сцене с Тиной выступит барабанщик Джастина Бибера Devon Taylor, который специально ради этого прилетит на фестиваль.

Эффектные образы Тины Кароль (12 фото)

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