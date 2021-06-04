В кроп-топе и джинсах: Кэндис Свэйнпоул показала идеальный летний лук

Южноафриканская модель продемонстрировала прекрасный лук для повседневной жизни.

"Ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свэйнпоул поделилась коллажем из фотографий, на которых позирует в белом коротком топе, синих рваных джинсах и грубых ботинках. На лице у модели максимально естественный макияж, а волосы распущены и просто зачесаны назад. Кадры очень похожи на фотографии из портфолио модели.

У себя в сториз Кэндис опубликовала похожее портфолио пятнадцатилетней давности, где запечатлена в подобных позах, но только в черном топе.

Кстати, в похожем образе недавно появлялась перед камерой коллега Кэндис - шведская модель Эльза Хоск.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

В последнее время о Кэндис мало что слышно, все больше времени модель проводит где-то на островах в теплых краях и работает, только снимая рекламные фотосеты для своего бренда Tropic of C. Кстати, вместе с ней часто снимается и ее коллега по Victoria’s Secret – Лаис Рибейро.

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Кэндис Свэйнпоул на подиуме и в реальной жизни (27 фото)

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