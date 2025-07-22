В кроп-топе и джинсоких мини-шортах: папарацци подловили Натали Портман в Нью-Йорке

Натали Портман / © Getty Images

Реклама

Натали Портман попала в объективы папарацци во время съемок романтической комедии «Хороший секс» (Good Sex), в которой она играет главную роль. Актриса играет семейного психотерапевта, которая и сама разочарована в любви. Женщина решается на свидание. Ее заинтересовывает два совершенно разных мужчин: 20-летний хипстер из Бруклина и успешный 50-летний бизнесмен из Манхэттена.

Натали Портман / © Getty Images

На съемочной площадке актриса была одета в пастельно-зеленый кроп-топ, короткие джинсовые шорты с расстегнутой пуговицей и бежевый тренч. На шее у нее был завязан бело-зеленый платок с цветочным принтом.

Свой лук Портман дополнила белыми кеды и черной сумочкой. Волосы она уложила в мягкие локоны, сделала розовый маникюр, надела на лицо солнцезащитные очки, а на руке было большое кольцо.

Реклама

Напомним, ранее Натали Портман на съемочной площадке появилась в сером мини-платье от бренда Alaia.