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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
229
Время на прочтение
1 мин

В кроп-топе и джинсоких мини-шортах: папарацци подловили Натали Портман в Нью-Йорке

44-летняя актриса играет главную роль в романтической комедии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Натали Портман

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман попала в объективы папарацци во время съемок романтической комедии «Хороший секс» (Good Sex), в которой она играет главную роль. Актриса играет семейного психотерапевта, которая и сама разочарована в любви. Женщина решается на свидание. Ее заинтересовывает два совершенно разных мужчин: 20-летний хипстер из Бруклина и успешный 50-летний бизнесмен из Манхэттена.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

На съемочной площадке актриса была одета в пастельно-зеленый кроп-топ, короткие джинсовые шорты с расстегнутой пуговицей и бежевый тренч. На шее у нее был завязан бело-зеленый платок с цветочным принтом.

Свой лук Портман дополнила белыми кеды и черной сумочкой. Волосы она уложила в мягкие локоны, сделала розовый маникюр, надела на лицо солнцезащитные очки, а на руке было большое кольцо.

Напомним, ранее Натали Портман на съемочной площадке появилась в сером мини-платье от бренда Alaia.

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Дата публикации
Количество просмотров
229
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