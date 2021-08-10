В кроп-топе и джинсовых мини-шортах: Надя Дорофеева похвасталась идеальными ногами и ягодицами

Певица устроила фотосессию во дворе своего дома.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она предстала в новом стильном, а главное - комфортном луке. Фотосет она устроила во дворе своего дома, видимо, перед тем как собралась куда-то ехать.
Певица сочетала белый кроп-топ с мини-шортами из денима с высокой посадкой, сверху она надела белую рубашку оверсайз. Белые кроссовки завершили образ.
В руках артистка держала небольшую сумочку и термокружку, скорее всего, с латте, ведь именно этот напиток Надя очень любит.
Звезда также похвасталась идеальными ногами без целлюлита и пятой точкой.
"На низком старте в отпуск", - написала Дорофеева.
С нетерпением ждем от Нади пикантные снимки в купальниках.
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