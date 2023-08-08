В кроп-топе и экстремально короткой юбке: американская модель на улицах Лос-Анджелеса

Николь Уильямс выбрала для своего выхода сексуальный аутфит.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Николь Уильямс. Модель привлекла внимание своим пикантным луком.
На Николь был костюм с разноцветным принтом, состоявший из кроп-топа с длинными рукавами и экстремально короткой юбки. В этом наряде Уильямс продемонстрировала стройную фигуру, плоский живот и длинные красивые ноги.
Аутфит она дополнила белыми туфлями с золотыми цепочками на щиколотках и зеленой сумкой.
Николь собрала волосы в хвост, сделала нежный макияж с черными стрелками, украсила уши серьгами-кольцами, шею – цепочками с подвесками, а руки – кольцами. Французский маникюр завершил лук модели.
Напомним, американская модель Playboy, звезда Instagram и OnlyFans Элизабет Мари Шевалье в обольстительном образе попала в объективы фотографов в Лос-Анджелесе. Красавица была одета в черное длинное платье по фигуре, имевшей откровенное декольте с брошью с камнями.
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