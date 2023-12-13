В кроп-топе и клетчатом пальто: Джей Ло попала под прицел папарацци

Лопес была одета в клетчатое пальто с черной кружевной вставкой на груди и на подоле, под которым виднелся такой же кроп-топ, а обута была в высокие кожаные сапоги на шпильках, а в руках у нее была черная сумка Birkin из кожи крокодила.

Волосы певица собрала в тугой и гладкий пучок, надела крупные золотые серьги-кольца и большие солнцезащитные очки. Она выходила из какого-то здания и не обратила внимание на папарацци.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Дженнифер Лопес посетила церемонию в провокационном наряде с "металлическим" топом. Мероприятие певица посетила вместе со своим супругом Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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