В кроп-топе и коротких шортах: Хейли Бибер вышла на прогулку

Хейли Бибер, как всегда, прогуливалась по улицам города, когда ее подловили папарацци. Звезда направлялась на встречу в Беверли-Хиллз.

Одета в этот день девушка была в короткие джинсовые шорты с черным поясом и ​​белый топ, а сверху набросила бежевый тренч. Обула Хейли черные кожаные сандалии и надела под них белые носки. На плече у нее висела черная плетеная сумка Bottega Veneta.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Темно-русый боб Хейли был разделен пробором посередине. Также знаменитость надела миниатюрные очки от солнца и сделала легкий мейкап, а в ушах у нее сверкали золотые серьги-кольца небольшого размера.

Недавно, напомним, Хейли Бибер попала под прицел фотографов на прогулке с мужем Джастином. В тот день модель также была в белом кроп-топе и брюках с высокой талией.

Хейли и Джастин Бибер / Фото: Getty Images

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