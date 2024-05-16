В кроп-топе и коротких шортах: Виктория Херви позировала перед папарацци в Каннах

Мы уже видели ее образ с красной дорожки в день открытия фестиваль, когда она появилась перед камерами фотографов в платье с декольте-сердцем, которое не очень удачно смотрелось на фигуре и с белой кейп-накидкой.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

В этот раз Викторию запечатлели папарацци около отеля Martinez, где она, похоже, и остановилась. Она была в кроп-топе, поверх которого надела удлиненный жакет с цветочной аппликацией, расшитый камнями и стразами, подобрала к образу подходящий клатч и босоножки на каблуках, застежки которых обвивались вокруг ее ног.

Знаменитость распустила и накрутила локонами белокурые волосы, сделала насыщенный макияж глаз и розовой помадой подчеркнула губы. А в ее ушах сверкали серьги с жемчугом.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

На Каннский кинофестиваль сейчас съехалось много звездных гостей. Вчера на дорожке там произвела фурор "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт.

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