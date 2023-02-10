В кроп-топе и легинсах: Ким Кардашьян блеснула фигурой в розовом аутфите

Ким Кардашьян уже подготовилась ко Дню святого Валентина. Красавица примеряла сексуальное белье из коллекции своего бренда Skims, выпущенное к празднику всех влюбленных.

Звезда реалити и безнесвумен Ким Кардашьян уже подготовилась к предстоящему Дню святого Валентина и занимается промокампанией своей новой коллекции.

Вчера Ким посетила магазин SKIMS в Westfield Century City в Лос-Анджелесе, где все вещи из новой коллекции белья созданы в розовом и черном цветах. 42-летняя Кардашьян приехала в бутик в розовом кроп-топе, легинсах и набросила на плечи что-то вроде короткого жакета. Обута звезда была в высокие остроносые черные сапоги на шпильках.

Ким сделала выразительный мейкап, распустила длинные темные волосы и надела колье с маленькими сердечками на шею.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

В Instagram Ким показала, как выглядит ее бутик внутри, опубликовав несколько фотографий. Он выполнен полностью в розовом цвете.

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Также раньше звезда уже хвасталась снимками в розовом нижнем белье, которое примеряла сидя перед зеркалом в своей гардеробной.

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