В кроп-топе и легинсах: Оливия Уайлд попала под прицел папарацци после тренировки

Актрису и продюсера запечатлели на выходе из спортзала в Лос-Анджелесе. В этот день Оливия была в красном спортивном бюстгальтере и легинсах с белой отделкой и полосками. Топ был на тонких бретельках. Кстати, такой же комплект есть у Оливии и в черном цвете.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Обута Уайлд была в белые кроссовки, на плече у нее висела большая коричневая кожаная сумка, волосы были распущены и мокрые, либо она их помыла после тренировки, либо они грязные и требуют мытья. Также Оливия надела черные солнцезащитные очки.

На днях мы показывали вам фото звезд после тренировок, среди них была и Оливия Уайлд.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

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