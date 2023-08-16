В кроп-топе и лосинах: Алессандру Амбросио сфотографировали после пилатеса

42-летняя бразильская модель попала под прицел уличных фотографов, когда возвращалась с тренировки в Лос-Анджелесе.

Алессандра Амбросио регулярно посещает занятия по пилатесу. Модель была одета в светлый кроп-топ на тонких бретельках, лосины с высокой талией на которой была завязана спортивная кофта. Обута Але была в кроссовки, а на плече у нее висела светлая сумка.

Длинные волосы Амбросио распустила, надела очки от солнца и несколько золотых подвесок на шею. Также из аксессуаров на ней было несколько браслетов на запястьях и серьги в ушах. У модели был светлый маникюр.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Алессандра часто попадает под прицел папарацци по пути из зала. Хотя летом модель много времени проводит в отпуске и, вероятно, пропускает эти тренировки.

Напомним, недавно мы показывали, как Але в бикини позировала на фоне моря.

Алессандра Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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