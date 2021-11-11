В кроп-топе и лосинах: Алессандру Амбросио запечатлели после тренировки

Недавно мы рассматривали роскошный и очень откровенный выход бразильской модели Алессандры Амбросио.
40-летняя бразильянка вместе со своим возлюбленным Ричардом Ли посетила гала-вечер amfAR в Лос-Анджелесе. Там Алессандра появилась в ослепительном "голом" платье, обильно расшитом бисером, от Elie Saab из кутюрной коллекции весна-2021.
Чтобы быть в такой прекрасной форме, Амбросио регулярно тренируется. На днях манекенщицу запечатлели как раз после тренировки на улицах Лос-Анджелеса. Модель прекрасно выглядела в черном кроп-топе, лосинах, а сверху завязала белую толстовку. Обута она была в черные кроссовки Nike, волосы собрала в высокий пучок и надела на лицо солнцезащитные очки. Также Амбросио несла в руке большую бутылку с водой.
Читайте также:
- В босоножках осенью: Алессандра Амбросио напугала видом своих ног
- В купальнике и за руку с бойфрендом: Алессандру Амбросио запечатлели на пляже
- Это пикантно: обнаженная Алессандра Амбросио позировала на пляже