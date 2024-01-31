В кроп-топе и лосинах: британская модель похвасталась подтянутым телом

Арабелла Чи имеет идеальную фигуру, которой часто хвастается.

Фолловеры в Instagram дождались очередной порции снимков от модели и звезды британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабеллы Чи.

Арабелла Чи/Instagram

Девушка устроила себе фотосет в черном спортивном комплекте, состоявшем из кроп-топа и лосин. Лук она дополнила высокими белыми носками и белыми кроссовками.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла похвасталась подтянутым телом – результатом ее регулярных тренировок в спортзале. Блондинка имеет тонкую талию, плоский живот, упругие ягодицы и стройные ноги.

Арабелла Чи/Instagram

Чи любит демонстрировать подписчикам свою сексуальную фигуру в стильных купальниках.

Читайте также: