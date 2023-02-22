В кроп-топе и лосинах: Джей Ло не пропускает танцевальных тренировок

53-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес каждый день ходит на тренировки в танцевальную студию. И ежедневно ее фотографируют по пути туда папарацци.

Дженнифер уже привыкла в тому, что они постоянно караулят ее возле студии и не обращает на них внимания. На тренировки Джей Ло обычно ходит в спортивной одежде, но всегда берет с собой любимую сумку Birkin из своей большой коллекции.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Вчера Лопес была одета в укороченную серую кофту, под которой было видно серое боди, черные лосины с высокой посадкой и коричневые кожаные сапоги на шнуровке. Сумку в этот раз Дженнифер подобрала под тон обуви. Волосы звезда традиционно собрала в высокий пучок, надела золотые серьги и солнцезащитные очки.

Днем ранее мы показывали вам другой образ Лопес, в котором она блеснула своими подкачанными ягодицами.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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