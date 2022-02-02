В кроп-топе и лосинах: Сара Сампайо сходила на тренировку

В кроп-топе и лосинах: Сара Сампайо сходила на тренировку

Португальская модель Сара Сампайо в последнее время часто попадает под прицел уличных фотографов.

30-летняя модель недавно вернулась из отпуска. Отдыхала Сара где-то в теплых краях и много делилась со своими подписчиками в Instagram снимками в бикини.

Сейчас девушка вернулась домой в Лос-Анджелес и приступила к режиму тренировок. Например, вчера Сару сфотографировали в костюме для фитнеса: кроп-топ и лосины, а также в белых кроссовках. На плече у нее была сумка на ремешке-цепочке, а в руках - какой-то напиток, телефон и кофта. Похоже, модель возвращалась с тренировки.

Сара Сампайо / Getty Images

А днем ранее фотографы запечатлели, как Сара ходила на шопинг. В обычной жизни модель Victoria's Secret тоже часто выходит на прогулки в удобных лосинах и другой спортивной одежде.

Сара Сампайо / Getty Images

А вот на красной дорожке Сампайо всегда выглядит очень эффектно.

Сара Сампайо / Associated Press

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