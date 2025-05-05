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- Шоу-бизнес
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В кроп-топе и лосинах: неузнаваемая 75-летняя Вера Вонг под прицелом папарацци в Нью-Йорке
Американский модельер Вера Вонг появилась на улице в Нью-Йорке.
75-летняя женщина в преддверии костюмированного мероприятия Met Gala появилась на Верхнем Ист-Сайде — это шикарный район, который славится модными ресторанами, дизайнерскими магазинами и роскошными домами.
Вонг вышла из машины в экстравагантном наряде, поскольку носила обтягивающие черные лосины от Balenciaga в сочетании с бежевым топом от Prada. Также Вонг была в коричневых туфлях на платформах и каблуках, а ее волосы были заплетены в косички. Макияжа на лице у нее не было, а гламура этому образу добавляли длинные серьги с камнями.
Похоже, модельера мы сегодня ночью увидим на главном модном событии года — костюмированном балу Met Gala. Ранее она со своей подругой Анной Винтур также посетила вместе мероприятие — премьеру мюзикла «Последние 5 лет», который прошол на Бродвее в театре Hudson Theatre в Нью-Йорке.