В кроп-топе и лосинах: неузнаваемая 75-летняя Вера Вонг под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Вера Вонг / © Getty Images

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75-летняя женщина в преддверии костюмированного мероприятия Met Gala появилась на Верхнем Ист-Сайде — это шикарный район, который славится модными ресторанами, дизайнерскими магазинами и роскошными домами.

Вонг вышла из машины в экстравагантном наряде, поскольку носила обтягивающие черные лосины от Balenciaga в сочетании с бежевым топом от Prada. Также Вонг была в коричневых туфлях на платформах и каблуках, а ее волосы были заплетены в косички. Макияжа на лице у нее не было, а гламура этому образу добавляли длинные серьги с камнями.

Вера Вонг / © Getty Images

Похоже, модельера мы сегодня ночью увидим на главном модном событии года — костюмированном балу Met Gala. Ранее она со своей подругой Анной Винтур также посетила вместе мероприятие — премьеру мюзикла «Последние 5 лет», который прошол на Бродвее в театре Hudson Theatre в Нью-Йорке.

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Вера Вонг и Анна Винтур / © Getty Images

Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images