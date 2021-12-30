В кроп-топе и макси-юбке: бывшая девушка Ди Каприо пришла на пати в откровенном образе

29-летняя датская модель Нина Агдал тоже была среди гостей вечеринки LuisaViaRoma for Unicef в Eden Rock на Сен-Бартсе.
Бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо приехала на пати в ярком аутфите, состоящем из кроп-топа со шлейкой на одно плечо и макси-юбки с разрезом.
Наряд модель дополнила светлыми босоножками на каблуках и с россыпью камней, а также светлым клатчем, подобранным в тон обуви.
Нина распустила длинные каштановые волосы, сделала макияж в натуральных оттенках и дополнила лук несколькими кольцами на пальцах.
На вечеринке также присутствовали модель Хана Кросс, Фрида Аасен, Изабель Гулар и певица Дуа Липа.
Читайте также: