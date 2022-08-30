В кроп-топе и макси-юбке: Эшли Грэм поболела на чемпионате по теннису

Эшли Грэм, оказывается, еще и поклонница тенниса. Маму троих детей запечатлели среди болельщиков на игре.
Эшли была запечатлена на матче первого круга женского одиночного разряда между Сереной Уильямс из США и Данкой Ковинич из Черногории в первый день Открытого чемпионата США 2022 года в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг USTA в Нью-Йорке.
На трибунах Грэм появилась в голубом топе на бретельках с цветочным принтом и с кружевной отделкой и в синей макси-юбке. Модель собрала волосы в хвост, сделала дневной макияж и надела несколько колец в уши.
У нее был нюдовый маникюр, в руках она держала мобильный телефон, на который снимала видео или фото, а на пальцах у модели сверкало несколько колец.
Теннисистку Серену Уильямс также запечатлели репортеры по пути на турнир. Мероприятие также посетила дизайнер Вера Вонг.
Ранее Эшли Грэм блистала на церемонии MTV Video Music Awards 2022 в Нью-Джерси, где появилась в черном обтягивающем платье с разрезами от Katharine Polk стоимостью почти 3 тысячи фунтов стерлингов и сшитом специально для нее.
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