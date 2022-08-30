В кроп-топе и макси-юбке: Эшли Грэм поболела на чемпионате по теннису

Эшли была запечатлена на матче первого круга женского одиночного разряда между Сереной Уильямс из США и Данкой Ковинич из Черногории в первый день Открытого чемпионата США 2022 года в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг USTA в Нью-Йорке.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

На трибунах Грэм появилась в голубом топе на бретельках с цветочным принтом и с кружевной отделкой и в синей макси-юбке. Модель собрала волосы в хвост, сделала дневной макияж и надела несколько колец в уши.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

У нее был нюдовый маникюр, в руках она держала мобильный телефон, на который снимала видео или фото, а на пальцах у модели сверкало несколько колец.

Теннисистку Серену Уильямс также запечатлели репортеры по пути на турнир. Мероприятие также посетила дизайнер Вера Вонг.

Серена Уильямс / Фото: Getty Images

Ранее Эшли Грэм блистала на церемонии MTV Video Music Awards 2022 в Нью-Джерси, где появилась в черном обтягивающем платье с разрезами от Katharine Polk стоимостью почти 3 тысячи фунтов стерлингов и сшитом специально для нее.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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