В кроп-топе и меховой шапке: Эльза Хоск на прогулке в Лос-Анжелесе

В кроп-топе и меховой шапке: Эльза Хоск на прогулке в Лос-Анжелесе

33-летняя модель сочетала в образе последние тренды и удобство.

Шведская топ-модель Эльза Хоск перед рождением ребенка переехала со своим бойфрендом в Лос-Анджелес. Теперь знаменитость иногда попадает под прицел папарацци, как вот вчера, когда она вышла на шопинг.

Эльза была одета в трикотажный кроп-топ, широкие джинсы голубого цвета и коричневые ботинки на каблуке. На плече у модели висела сумка от Patou, а на голове была меховая шляпа нежно-розового цвета. На лице знаменитость сделала самый трендовый макияж с румянами.

Эльза Хоск / Getty Images

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