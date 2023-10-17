В кроп-топе и мини с кристаллами: Рита Ора в наряде от украинского бренда украсила обложку глянца

Британская артистка не в первый раз поддерживает украинских дизайнеров.

Рита Ора украсила обложку октябрьского номера журнала L'Officiel Brazil.

Артистка предстала в эффектном аутфите от украинского бренда GASANOVA.

На Оре был черный кроп-топ с пикантным декольте, черный жакет, одетый на одно плечо, и мини-юбка или мини-шорты, украшенные кристаллами. Красавица продемонстрировала стройные ноги.

Рита Ора/Instagram L'Officiel Brazil

Образ звезда дополнила черными туфлями на высоких шпильках, широким металлическим браслетом и кольцами. Аккуратная укладка и красивый макияж завершил лук Оры.

Напомним, Рита Ора в боди и прозрачном платье произвела фурор на красной дорожке гала-вечера amfAR.

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