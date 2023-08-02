В кроп-топе и мини-шортах: экс-модель Victoria's Secret блеснула плоским животом и стройными ногами

35-летняя американская модель Джой Корриган вышла в свет в черно-белом стильном луке.
Бывшая американская модель Victoria's Secret, Sports Illustrated и Playboy Playmate – Джой Корриган попала в объектив папарацци в Лос-Анджелесе.
Красавица вышла на прогулку в комфортной спортивной одежде от бренда Alo. На Джой была черная укороченная кофта, белый кроп-топ в рубчик и белые трусы с высокой посадкой, выглядывавшие из-под черных коротких шорт.
Джой сверкнула плоским животом и стройными ногами.
Аутфит модель дополнила белой сумкой Chanel, белыми кедами и носками.
Корриган распустила волосы и надела на лицо солнцезащитные очки в белой оправе, в ушах у нее были серебряные серьги-кольца, а на шее – цепочка.
Напомним, Джой Корриган любит нарядами подчеркивать свою стройность. В прошлый раз она вышла в свет в голубом ромпере с пикантным декольте.
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