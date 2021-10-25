В кроп-топе и мини-шортах: модель Винни Харлоу отдохнула на вечеринке

В кроп-топе и мини-шортах: модель Винни Харлоу отдохнула на вечеринке

Манекенщица привлекает внимание публики к своему внешнему виду.

27-летняя канадская модель и активистка Винни Харлоу посетила в выходные After Party Bootsy Bellows x Sports Illustrated Circuit Series в Austin American Statesman в Остине, штат Техас.

На звездной вечеринке Вини появилась в пикантном аутфите: белом кроп-топе, коротких шортах из денима, цветной рубашке и высоких изумрудных сапогах из крокодиловой кожи. У модели были распущены кудрявые волосы, на лице был красивый макияж и наращенные ресницы, а на шее несколько колье из камней. Выглядела Винни весьма привлекательно.

Винни Харлоу / Getty Images

Сегодня модель наоборот часто выбирает наряды, которые подчеркивают ее хроническое кожное заболевание – витилиго, которое девочке диагностировали в возрасте 4 лет. А в детстве и в юности Винни часто сталкивалась с буллингом со стороны сверстников.

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Образы Винни Харлоу (13 фото)

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