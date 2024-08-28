В кроп-топе и мини-шортах с цветами и перфорацией: стильный образ Ярославы Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая "золото" в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024 года в Париже, по случаю 33-й годовщины Независимости Украины опубликовала новую фотографию.

На ней девушка предстала в центре Киева на фоне сожженной вражеской техники. В руках она держала табличку с надписью: Free Azovstal Defenders, чтобы напомнить всем о пленных украинских героях и поддержать семьи защитников.

Одета спортсменка была в белый кроп-топ с округлым вырезом и короткие шорты с цветным цветочным принтом, белым кружевом, волнообразным подолом с перфорацией и таким же поясом.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Лук Магучих дополнила белыми носками с сине-желтыми бабочками и белыми кроссовками. Девушка сделала укладку с локонами, надела на лицо солнцезащитные очки, а шею украсила украшением в виде колоска пшеницы.

"33 года Независимости. 10 лет борьбы за нее, за единство, гимн и нацию.



К сожалению, не все увидят сине-желтое знамя и услышат гимн в этот день. Большое количество защитников и защитниц до сих пор находятся в плену. Поэтому наша задача – постоянно напоминать миру о военных преступлениях России.

Я верю, что если каждый возьмет ответственность за победу на себя, то удастся приблизить этот момент и выиграть эту войну. В семьи вернутся дети, внуки и родители и страна снова будет цвести, развиваться и становиться сильнее.

Мы празднуем 33-й день Независимости Украины и я желаю всем быть объединенными и неравнодушными, которыми мы всегда были, есть и будем. Только давайте приложим еще больше и больше усилий", – написала Ярослава в посте.

Напомним, Ярослава Магучих пожертвовала миллион гривен зоозащитникам.

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