В кроп-топе и мини-юбке: Алессандра Амбросио в объективах папарацци

40-летняя бразильянка Алессандра Амбросио попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.

Модель приехала пройтись по магазинам. Одета в этот день звезда была в короткий топ, мини-юбку с флористическим принтом и такую же накидку. А обута в горчичные вьетнамки на невысоких каблуках. Ее образ дополняло несколько золотых украшений на шее и солнцезащитные очки, а в ушах были небольшие серьги. В руках Алессандра несла мобильный телефон и ключи от автомобиля.

Алессандра Амбросио / Getty Images

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Амбросио не подавала виду, что вокруг нее были папарацци, которые постоянно фотографировали. Звезда уже привыкла к такому вниманию со стороны прессы. Модель была одна, без своего возлюбленного Ричарда Ли, с которым девушку часто можно увидеть на пляже. Пара обожает играть в пляжный волейбол.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Getty Images

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