В кроп-топе и мини-юбке: финалистка "Холостяка-12" продемонстрировала плоский живот

Финалистка 12-го сезона шоу "Холостяк" Александра Мудра опубликовала в Instagram фото из новой фотосессии.

На ней красавица предстала в соблазнительном образе. Она была одета в черный кроп-топ и мини-юбку с металлической фурнитурой.

Саша похвасталась плоским животом и тонкой талией.

Александра Мудрая/Instagram

Лук Мудрая дополнила аккуратной укладкой, красивым макияжем и золотыми серьгами-кольцами.

"Думая о себе слишком много, ты потеряешься", – подписала снимок девушка.

Напомним, а финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко показала пикантное видео с отдыха в Катаре, на котором она предстала в купальнике.

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