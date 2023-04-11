В кроп-топе и мини-юбке: финалистка "Холостяка-12" продемонстрировала плоский живот

Саша Мудрая любит демонстрировать фолловерам красивые аутфиты.
Финалистка 12-го сезона шоу "Холостяк" Александра Мудра опубликовала в Instagram фото из новой фотосессии.
На ней красавица предстала в соблазнительном образе. Она была одета в черный кроп-топ и мини-юбку с металлической фурнитурой.
Саша похвасталась плоским животом и тонкой талией.
Лук Мудрая дополнила аккуратной укладкой, красивым макияжем и золотыми серьгами-кольцами.
"Думая о себе слишком много, ты потеряешься", – подписала снимок девушка.
Напомним, а финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко показала пикантное видео с отдыха в Катаре, на котором она предстала в купальнике.
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